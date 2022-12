Bonnes nouvelles pour les futurs parents : 225 nouvelles places pour l’accueil de la petite enfance vont voir le jour en province de Luxembourg

Le vaste « Plan Equilibre » prévoit la création d’au minimum 3.143 nouvelles places d’accueil de la petite enfance en Wallonie d’ici août 2026 pour un montant de plus de 130 millions d’euros d’investissement. Il prévoit aussi de financer les emplois sous statut APE visant à encadrer l’accueil des enfants. 3.568 places retenues en Wallonie Le nombre de projets rentrés étant supérieur à l’offre, un classement a été réalisé par l’ONE et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale sur base des critères établis dans l’appel à projets. L’une des mesures retenues a été de sélectionner un nombre de projets plus important que le nombre de places prévues (15 % en plus). L’objectif est de s’assurer, autant que faire se peut, que d’ici 2026, le nombre minimal de places financées puisse réellement s’ouvrir. Les projets recevables non retenus étant versés dans une liste d’attente de projets qui pourront pallier d’éventuelles défections ou faire partie d’un futur nouvel appel à projets. Au total, 3.568 places ont été retenues aujourd’hui.

Selon les estimations des porteurs de projets, 115 places seront ouvertes en 2023 et 278 (cumulées) en 2024. Le reste des places seront disponibles en 2025 et 2026. Les projets sélectionnés bénéficient d’un subside à l’infrastructure de 80 %, d’une sélection dans une programmation O.N.E et d’une aide à la promotion de l’emploi (APE) à concurrence de 1,5 ETP pour 7 places ouvertes.