La Ville de Bruxelles présente un budget à l’équilibre pour 2023 et s’attaque au co-living avec une nouvelle taxe

« Ce sont des bâtiments, souvent des grandes maisons de maître, divisés en 10 à 30 chambres luxueuses qui sont louées à des prix assez élevés », décrit Ans Personns (Vooruit), échevine de l’Urbanisme. « On n’est pas totalement contre mais on veut davantage contrôler car le co-living, avec les Airbnb, exerce beaucoup de pression dans le centre-ville. Il est important que le logement reste abordable. »

Depuis quelques années, un nouveau type d’habitat se développe dans le quartier européen, à Ixelles et à Saint-Gilles. La Ville de Bruxelles n’y échappe pas avec le centre-ville de plus en plus investi par le co-living.

La Ville a décidé d’intervenir en taxant le co-living. Elle estime que ce type de logements génère bon nombre de conséquences négatives pour les riverains, sur la propreté publique et la tranquillité publique. En 20 ans, la commune a augmenté de plus de 55.000 habitants. « Nous pesons un quart du boom démographique de la région bruxelloise », souligne le bourgmestre Philippe Close (PS).

Plus d’un milliard d’euros au budget

Cette unique nouvelle taxe est la grande nouveauté du budget 2023 que la Ville a bouclé à l’équilibre malgré le Covid et les diverses crises. Elle a pris pour référence l’année 2021, plus austère en termes de dépenses de fonctionnement, et sans toucher aux additionnels à l’IPP et au précompte immobilier qui demeure inchangé depuis 20 ans.

« C’est un peu plus d’un milliard d’euros et un boni de 77.858,55 euros. On a travaillé dépense par dépense tout en maintenant la qualité des services. On ne voulait pas augmenter la fiscalité sur les Bruxellois : il n’y a pas d’augmentation de taxes, si ce n’est l’indexation », annonce fièrement le bourgmestre Philippe Close (PS) qui confie avoir eu quelques doutes pour atteindre l’équilibre. « On a un projet de vie cohérent qui fait que notre économie tourne à fond : nos recettes augmentent, notamment nos recettes de précompte immobilier et nos différentes taxes communales directes. Grâce à ça, nous pouvons financer toutes nos politiques d’infrastructures notamment par le projet de la Ville à 10 minutes. »

Le personnel reste un poids lourd en représentant plus de 50 % des dépenses avec 8.600 employés. « La Ville renouvelle entre 250 et 260 postes par an. On va continuer à engager mais la question de l’opportunité de pourvoir un poste sera examinée de manière approfondie », indique le maïeur. Les frais de fonctionnement avoisinent les 12 % des dépenses totales. La dotation à la zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles s’élève à 122 millions d’euros et celle au CPAS à 90 millions (hausse de 9,6 % face à l’urgence sociale).

Les investissements

La Ville va continuer à investir avec un budget extraordinaire fixé à 212 millions d’euros dont 140 millions hors subsides. La commune met l’accent sur l’enseignement avec plus de 40 millions d’euros pour la création de places grâce à la rénovation et l’extension du Lycée Dachsbeck. Un nouveau campus pour une école primaire néerlandophone complètement déconnecté du gaz verra également le jour. La Ville investira en faveur du climat en rénovant son parc automobile (400 véhicules). « 3,7 millions d’euros seront consacrés au remplacement de nos véhicules les plus polluants (24 camionnettes) », annonce l’échevin Benoît Hellings (Ecolo).

La Ville maintient son soutien aux commerçants et entend devenir une « ville 2.0 ». « L’ouverture du portail numérique MyBxl permettra à chaque citoyen de choisir la façon la plus confortable pour effectuer l’ensemble de ses démarches administratives en étant identifié de manière unique », commente Fabian Maingain (DéFI), échevin du Commerce et de la Digitalisation.