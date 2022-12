Écouter de belles histoires en pyjama à la bibliothèque, c’est ce vendredi que ça se passe! Retrouvez les 18 lieux où vous rendre en région liégeoise

Ce vendredi 16 décembre, une centaine de bibliothèques ouvrent leurs portes aux petits (et leurs parents/proches) à l’occasion de la « Nuit des Bibliothèques ». L’occasion d’entrer en ces lieux en pyjama, équipé de son doudou, pour écouter des histoires racontées par des bibliothécaires… Et, en région liégeoise, on ne compte pas moins de 18 établissements qui participent à cet événement, aux quatre coins du territoire.

Enfin, pendant les vacances d’hiver et jusqu’au 31 janvier, de nombreuses autres activités seront organisées (ateliers doudou it yourself, Au dodo les doudous !, la Tournée des Marchands de sable, etc.). Toutes les activités sont entièrement gratuites. Retrouvez le programme complet sur Brochure 2022-cor.indd (provincedeliege.be).