Fermeture du centre de vaccination de Pepinster, devenu un acteur majeur de la lutte contre le Covid-19 en Wallonie

Un an et neuf mois après son ouverture, le centre de vaccination contre le Covid-19 de Pepinster, situé au hall du Paire, fermera définitivement ses portes ce mardi 20 décembre à 18 h 30.

Un acteur majeur en Wallonie

« Cette campagne de vaccination, étalée sur l’ensemble du territoire via les centres de Pepinster, Herve et Malmedy mais également via les centres itinérants, le bus de la vaccination ainsi que des journées de vaccination au sein même de différents quartiers, a permis l’administration d’environ 468.548 doses de vaccin contre le Covid-19 », annonce l’AGEF dans un communiqué.