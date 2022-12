Nouvelles mesures pour garantir la sécurité du Quartier Nord: «N’attendons pas le prochain drame»

Une nouvelle ordonnance du bourgmestre est entrée en application depuis le 15 décembre concernant le Quartier Nord à cheval sur Saint-Josse et Schaerbeek. Désormais, la vente d’alcool est interdite entre 20h et 6h du matin et les rassemblements de plus de cinq personnes représentant une menace pour la sécurité publique sont interdits. La police peut procéder à des contrôles d’identité systématiques dans le quartier.

« La première mesure a été prise en concertation avec les commerçants du quartier. La vente d’alcool créait un rassemblement de personnes. Si leur présence s’accompagne de harcèlement et de violence, la police à l’autorisation d’intervenir », précise Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse.