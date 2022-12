Du safran au gingembre, en passant par les morilles et les piments: chez Casépian, à Villers-Perwin, tout prend racine!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il était une fois quatre frères et sœurs qui décident d’unir leur temps libre, leurs compétences et leur envie de perpétuer leur héritage, l’amour de la terre que leur a légué leur père défunt. L’idée germe en juin 2018, autour d’une table. Pierre, l’ingénieur qui travaille dans une société agricole de recherche, propose de cultiver du safran, une épice qui parfume toutes les cuisines du monde. Et à qui on ne prête que des vertus : antioxydant, tonifiant, antidépresseur, anti-inflammatoire…