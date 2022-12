111 nouvelles places ouvertes dans les crèches de la région verviétoise

Valérie De Bue réagit sur la validation du classement dans un communiqué de presse. « Le Gouvernement de Wallonie concrétise ainsi un projet important de son Plan de relance, considéré d’ailleurs par les partenaires sociaux comme prioritaire. Les places d’accueil pour les enfants en bas âge sont aujourd’hui en nombre insuffisant. L’ouverture de ces 3.143 places (dont 111 en région verviétoise NDRL) permettra de lutter contre les freins à l’emploi et à la formation pour accéder au marché du travail. Elles permettront d’augmenter le taux d’emploi en Wallonie et favoriseront un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour de nombreuses familles. »

> Stoumont, La Gleize : crèche en partenariat avec la maison de repos du CAHC, 14 places

> Pepinster : extension de la crèche Badaboum, 9 places

> Waimes, Sourbrodt : P’tit pas des Fagnes, 7 places

> Baelen, Membach : crèche de Membach, 14 places

> Malmedy : « La Rimbanbelle 2 », 21 places

> Olne : la Farand’olne, 3 places

> Jalhay, Sart-Lez-Spa : Chez Loly, 10 places

> Herve : Les lutins du parc, 3 places

> Herve : 6e service, 7 places

> Spa : les Bobelinous 84, 14 places

> Thimister-Clermont : mini-crèche Thimister, 3 places.

Un classement de l’ONE

Le « Plan Équilibre », financé à hauteur de 130 millions d’euros, répond à la demande des crèches sous l’impulsion de la ministre en charge des Infrastructures de la Petite Enfance, Valérie De Bue, en collaboration avec le Ministre-Président, Elio Di Rupo, et la ministre de l’Emploi, Christie Morreale. Cette somme couvrira les 3.143 nouvelles places d’accueil et de nouveaux emplois sous statut APE (Aide à la Promotion d’Emploi). Les projets sélectionnés bénéficient d’un subside à l’infrastructure de 80 %, d’une sélection dans une programmation ONE et d’une aide à la promotion de l’emploi (APE).

La demande est supérieure à l’offre. De ce constat, l’ONE, avec le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale (SPW), a mis au point un classement reprenant le nombre de projet en province du Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg et Brabant Wallon.

Au total, 3.568 places ont été retenues. Le classement divise les projets entre un nombre minimal de places assurées d’être financées et les projets recevables non retenus. Ce total, supérieur aux 3.100 nouvelles places d’acceuil, assurera l’ouverture de ces dernières, soutenues par des marchés publics.