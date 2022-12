Le taux d’inflation poursuit sa baisse dans la zone euro et l’Union européenne

Il avoisinait les 5% il y a un an.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Espagne (6,7%), en France (7,1%) et à Malte (7,2%). Les plus élevés ont par contre été enregistrés en Hongrie (23,1%), en Lettonie (21,7%), en Estonie et en Lituanie (21,4% chacun?).