Bientôt trois docteurs honoris causa à L’UCLouvain, dont l’avocate ukrainienne Oleksandra Matviichuk

L’Université catholique de Louvain (UCLouvain) remettra les insignes de docteur honoris causa le 16 février 2023 à trois personnes, dont l’avocate ukrainienne Oleksandra Matviichuk qui dirige l’ONG The Center for Civil Liberties, lauréate du Prix Nobel de la Paix 2022, indique l’institution néolouvaniste vendredi par voie de communiqué. «Il et elles luttent contre ces violences constantes au cœur de la société actuelle, qu’il s’agisse d’exactions perpétrées au sein des conflits qui émaillent la planète; de l’esclavagisme moderne ou de l’invisibilisation des individus dans le monde du travail; des actions de répression dans le monde, qui visent à supprimer la liberté propre à chaque individu de penser», ajoute l’université qui, par cette mise à l’honneur, veut insister sur l’importance de la liberté d’expression et la richesse des points de vue.

Leur profil

Oleksandra Matviichuk, 39 ans, est avocate spécialisée dans les droits humains. Elle est à l’initiative de nombreuses actions en faveur des droits humains dans son pays et en Eurasie. Elle dirige l’ONG «The Center for Civil Liberties», lauréate du Prix Nobel de la Paix 2022. Située à Kiev, cette ONG promeut la démocratie et la solidarité en Ukraine et en Eurasie. Oleksandra Matviichuk a pour objectif de renforcer le contrôle public des droits humains dans les activités des gouvernements nationaux et locaux.

L’avocate et professeure de droit canadienne Adelle Blackett, et le cinéaste palestinien Elia Suleiman seront également mis à l’honneur. Adelle Blackett est âgée de 55 ans. Elle est également avocate et professeure de droit à l’Université Mc Gill de Montréal. Elle est spécialisée en droit du travail. Les recherches d’Adelle Blackett ont énormément apporté en termes d’inclusion des personnes les plus vulnérables dans le droit du travail, de travail forcé et d’esclavagisme moderne, rapporte l’UCLouvain. Elle a mis son expertise au service de différentes organisations internationales, dont l’Office international du travail (OIT) où elle a participé à l’élaboration de normes sur le travail décent des travailleurs domestiques.