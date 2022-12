«Nous avons réalisé que nous n’étions pas préparés»: le cas Hazard, l’élimination... Roberto Martinez revient sur le fiasco des Diables à la Coupe du monde

L’élimination de nos Diables rouges reste toujours douloureuse pour le moment. Au Qatar, notre équipe nationale a vécu des moments très difficiles sur le terrain, avec mais aussi en dehors, puisque des tensions ont pollué la vie de groupe et le vestiaire.

de videos

La mauvaise ambiance, Roberto Martinez l’avait d’ailleurs reconnu durant le tournoi. « Il y a des tensions dans le groupe. C’est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C’est comme dans une famille. Si vous n’avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c’est parce que vous n’avez pas d’émotions ».

Quinze jours après, Roberto Martinez est longuement revenu sur le Mondial au cours d’un entretien à la Cadena SER. Et son discours a déjà quelque peu changé… « La mauvaise ambiance ? C’est totalement faux. C’est un groupe très fort et engagé. Une fausse information est venue d’un média français qui a expliqué qu’il y avait eu une bagarre alors que ce n’était pas vrai. Ce qui a été amplifié après la défaite face au Maroc ».

Le cas Hazard

L’Espagnol a aussi évoqué la méforme de ses anciens joueurs. « Lorsque nous avons joué le match au Koweït face à l’Égypte, nous avons réalisé que nous n’étions pas préparés. Il n’y avait que nous contre la Croatie, mais c’était trop tard. Puis, il n’y avait pratiquement pas de temps pour la préparation. Le Danemark et l’Allemagne ont été éliminés rapidement, même l’Argentine a perdu son match d’ouverture contre l’Arabie Saoudite. La tactique n’a pas été la seule à jouer un rôle au Qatar. Le Maroc et l’Argentine ont profité du climat chaud et d’un nombre énorme de supporters. Ils jouaient des matches à domicile ».

Enfin, le Catalan, qui a été critiqué pour ses choix, s’est expliqué concernant le fait d’avoir titularisé Eden Hazard lors de certaines rencontres : « Je sais à quel point ces deux dernières années ont été difficiles pour Eden en tant que footballeur en club. Il a eu trop de temps pour réfléchir, il a été très dur, il s’est engagé à 100 %, il veut réussir dans son club. Ce n’est pas facile car il y a toujours ce bruit, ce doute d’un joueur qui ne joue pas tous les week-ends. Pour nous, il n’y a pas eu de débat pour savoir s’il devait faire partie de l’équipe nationale ou non ».