Wonder Woman recalée, Superman (presque) enterré… que se passe-t-il chez DC Studios?!

James Gunn aurait également décidé d’un nouvel avenir pour Superman ! Alors qu’ Henry Cavill avait annoncé son retour sous la cape de l’homme d’acier, délaissant au passage son rôle dans la série phénomène « The Witcher » (si vous avez raté l’info : Liam Hemsworth sera le nouveau Geralt de Riv, sur Netflix)… l’acteur ne rempilera finalement pas dans le rôle pour un « Man of Steel 2 » !

« Je viens d’avoir un rendez-vous avec James Gunn et Peter Safran, et j’ai une triste nouvelle pour vous tous… », écrit Cavill sur Instagram. « Je ne serai, finalement, pas de retour en Superman. Après que le studio m’a demandé d’annoncer mon retour en octobre, avant qu’ils ne soient engagés, cette annonce n’est pas des plus faciles, mais c’est la vie. »

Et de poursuivre, le coeur lourd mais reconnaissant : « La relève, c’est quelque chose qui arrive, et je le respecte. James et Peter ont un univers à bâtir, je leur souhaite -ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers- la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. »

« Pour celles et ceux qui ont été à mes côtés pendant ces années… nous pouvons faire notre deuil pour un temps, mais ensuite nous devrons nous souvenir… Superman est toujours là », ajoute la star. « Tout ce qu’il représente est toujours là, comme les exemples qu’il nous donne. Mon tour de porter la cape est passé, pas ce que représente Superman. Le voyage avec vous tous a été amusant, de bout en bout. »

Que les fans se rassurent toutefois : un nouveau long métrage consacré au personnage est déjà en développement. Le scénario a été confié à James Gunn lui-même, qui a donné quelques précisions quant à son approche. « Nous n’en sommes qu’aux prémisses, mais l’histoire reviendra sur une partie antérieure de sa vie, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill », a-t-il confirmé dans un tweet. « Mais nous avons eu un super rendez-vous avec lui. Nous sommes de grands fans et nous avons parlé des possibilités, nombreuses et excitantes, de travailler ensemble à l’avenir. »