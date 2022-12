Assises de Bruxelles: Salim El Messaoudi condamné à 12 ans de prison pour le meurtre d’Omar Benledda

La cour d’assises de Bruxelles a condamné, vendredi après-midi, Salim El Messaoudi à 12 ans d’emprisonnement pour le meurtre d’Omar Benledda. Salim El Messaoudi, 43 ans, avait donné un coup de couteau dans le thorax à Omar Benledda, âgé de 28 ans, le 5 décembre 2020, à Molenbeek-Saint-Jean. Plus tôt dans la journée, l’avocate générale avait requis une peine de 14 ans de prison à l’encontre de Salim El Messaoudi, reconnu coupable de meurtre jeudi soir.

La défense, Me Sébastien Courtoy et Me Jonathan De Taye, a demandé aux jurés de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes et de ne pas prononcer de peine au-delà de cinq ans de prison.

Jeudi soir, les jurés ont déclaré Salim El Messaoudi coupable de meurtre sur Omar Benledda, en tenant compte de l’arme utilisée, soit un couteau d’une lame de 25 centimètres, ainsi que de la violence et de la force utilisée, au point de sectionner les côtes, le poumon et le sac péricardique de la victime, jusqu’à toucher la colonne vertébrale.

Pour les jurés, la détermination de l’accusé à perpétrer le crime résulte notamment du fait qu’il est descendu une première fois de l’appartement de son amie vers le hall, muni d’un couteau, avant de remonter puis de descendre à nouveau et cette fois poignarder la victime. Rappel des faits Le 5 décembre 2020 vers 19h00, Salim El Messaoudi se trouvait chez l’une de ses amies, A.P., boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean. Il a assisté à une dispute entre la colocataire de son amie, R.A., et le dénommé Omar Benledda. Selon la version de l’accusé et des deux femmes, Omar a tambouriné à la porte à plusieurs reprises, en hurlant d’ouvrir immédiatement, proférant des menaces et des insultes.