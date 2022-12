Mauvaise nouvelle pour les fans de la «Star Academy»: une nouvelle saison pourrait ne jamais voir le jour… la production s’explique

Contrairement à ce qui a été annoncé partout dans la presse française, la relance de l’émission qui a vu naître Jenifer il y a plus de vingt ans n’a pas encore été officiellement renouvelée.

Pas sûr qu’une promo d’élèves entre encore au château de Dammaries-les-Lys ! Malgré le bilan « ultra-positif » du retour de la « Star Academy » sur TF1, l’émission qui a sacré Anisha pourrait ne pas revenir à l’antenne. « Pour être honnête, on a presque été surpris du succès de la quotidienne », a déclaré à PureMédia.com Jean-Louis Blot, le président du groupe audiovisuel Endemol, qui produit le programme. « Au final, on a rempli le pari de l’audience et le pari éditorial avec la découverte d’une nouvelle génération par les téléspectateurs. »

Pour autant, une nouvelle saison n’est pas (encore) acquise. « La véritable histoire, c’est que dès le début, on avait une fenêtre assez courte du fait de la Coupe du monde de football », poursuit Jean-Louis Blot. « On ne pouvait pas faire autrement ! Ça a permis à TF1 de lancer l’émission sans risquer une catastrophe industrielle pendant douze semaines. »