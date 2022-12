Un village outlet ouvrira ses portes à Tubize d’ici septembre 2023

Le Tubize Outlet Mall (TOM) deviendra le troisième village outlet de Belgique. Près du Luxembourg, on retrouve déjà celui de Messancy et chez nous, le célèbre Maasmechelen Village.

Le Quartier des Confluents est un projet qui n’est pas vraiment nouveau, mais qui se concrétise de plus en plus. Pour réinvestir l’ancien site des Forges de Clabecq, plusieurs options se dessinent petit à petit. Si la construction des appartements est déjà bien entamée, celle du futur village outlet, qu’il faudra appeler TOM, devrait se terminer en septembre 2023. Une date à la fois lointaine et toute proche, quand on voit l’ampleur du projet.

Avec ce projet, les sociétés Samfi Invest et DCI Monaco ne manquent pas d’ambitions. En effet, elles prévoient plus de 80 boutiques, réparties dans 13.000 mètres carrés de centre commercial. Un parc de loisir de 6.000 mètres carrés devrait également prendre place dans le complexe, ainsi qu’un rooftop de permaculture de 9.500 mètres carrés, ce qui en fera le plus grand d’Europe. « Les Tubiziens ont directement adhéré au projet car il offre une alternative positive et de long terme et répond à des manquements », se réjouit le bourgmestre de la commune, Michel Januth.

Un complexe complet

Selon un entretien mené par Fashion Network, nous y trouverons des « incontournables comme Tommy Hilfiger, Adidas et Nike », mais aussi « des maisons de luxe », avec « un mix sportswear et premium ».

Au-delà des 80 boutiques de marque, l’espace commercial comportera également toute une aile « food » et de détente pour les pauses entre les achats. Les concepteurs du projet ont prévu une affluence de visiteurs dépassant le million par an et ont donc imaginé un parking en conséquence, qui comportera 1100 places.