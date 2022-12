Catastrophe pour l’équipe de France: Konaté et Varane touchés par un virus à deux jours de la finale contre l’Argentine!

Alors que trois joueurs sont déjà malades depuis quelques jours, les défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont aussi pris « froid ». Leur situation n’est pas alarmante mais le staff va surveiller de très près leur état de santé. Un entraînement est prévu ce vendredi soir. On devrait en savoir plus sur leur état de forme.

Upamecano et Rabiot eux aussi touchés en début de semaine semblent aller bien mieux. Ils se sont entraînés jeudi contrairement à Kingsley Coman. Le joueur du Bayern va mieux mais est-il suffisamment remis pour participer à la séance du jour ? Ce n’est pas certain du tout. Pour le moment, le mot covid n’est pas prononcé. Aucun test n’a été effectué à l’heure actuelle.