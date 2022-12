Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

> 3.143 nouvelles places en crèche :

On le sait, les parents peinent à trouver des places d’accueil pour leurs enfants. Après l’appel à projets lancés, la Région va créer 3.143 nouvelles places, dans 114 communes. Celles-ci seront ouvertes au fur et à mesure que les projets se concrétisent : 115 dès 2023, et la totalité d’ici août 2026 au plus tard. 700 emplois APE vont aussi être créés pour l’encadrement des enfants dans ces milieux d’accueil. Les projets concernent de nouvelles crèches, et l’augmentation de la capacité d’accueil de milieux d’accueil déjà existants. 130 millions d’euros ont été débloqués. Objectif : atteindre 33 % de couverture des demandes des parents. Il reste donc encore du pain sur la planche pour un jour satisfaire tout le monde…

> Des bâtiments publics et collectifs mieux isolés :

Les communes, CPAS, provinces, ont pu introduire leur projet de rénovation de bâtiments. 98 ont été sélectionnés sur toute la Wallonie. Il s’agit de rendre ces bâtiments plus passifs, et d’y réduire la consommation d’énergie de 35 %. Des contrôles seront d’ailleurs effectués pour s’assurer que les résultats sont atteints. Dans le cadre du plan Ureba, des subsides vont aussi être alloués pour des 319 projets de travaux en vue de réaliser des économies d’énergie dans des écoles, des zones de police, des hôpitaux. On parle d’isolation de toiture, de façade, de planchers, de remplacement de châssis ou encore d’installation de systèmes de ventilation.