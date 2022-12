Il avait frappé son propre fils à coups de hachette

Ce jour-là, la famille est réunie pour un baptême chez sa fille lorsque se déclenche une dispute entre lui et son fils et son beau-fils pour une raison restée indéterminée. Une dispute qui aurait très bien pu tourner au drame, puisque le lendemain, Alex ne trouve pas mieux que de frapper son fils Alain (prénom d’emprunt), 29 ans, pourtant du genre malabar, de deux coups de hachette ! Heureusement, ces deux coups ne l’ont atteint qu’au bras, ce qui lui a occasionné quand même quatre semaines d’incapacité de travail. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve trois hommes qui maîtrisent un 4e au sol, Alex en l’occurrence.

« J’étais en dépression, j’étais triste et en rage, mais je n’ai pas donné volontairement un coup de hachette » avait-il expliqué au tribunal. Une explication que Mme Lanza, ministère public, a eu quelques difficultés à avaler.

Pas loin de la tentative de meurtre

« Un coup, on aurait peut-être pu admettre que c’est un accident, mais pas deux ! Il a de la chance d’avoir échappé à l’accusation de tentative de meurtre. Sa propre famille le décrit comme quelqu’un d’impulsif et d’agressif ». C’est pourquoi elle avait réclamé une peine de deux ans de prison, éventuellement assortie d’un sursis probatoire, car il a visiblement besoin d’être pris en charge. Son avocat Me Uerlings avait bien sûr plaidé dans ce sens.