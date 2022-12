«Je vais plusieurs fois par nuit dans sa chambre pour sentir si elle n’a pas trop froid»: la Belgique s’est mobilisée pour aider Kyana et sa fille, privées de chauffage

Vu la situation, Kyana expliquait son inquiétude pour sa fille de 2 ans. Car le thermomètre de sa chambre n’affiche pas plus de 10 degrés… « Pendant la journée, ça passe, parce qu’elle joue. Mais la nuit, il fait vraiment froid maintenant. J’y vais plusieurs fois pour sentir si elle n’a pas trop froid. Puis quand je sens de la chaleur sous toutes les couvertures, je suis rassurée », expliquait-elle auprès du Nieuwsblad.

Il y a quelques jours, nous vous avions relayé l’histoire de Kyana , une jeune maman de Lo-Reninge, au nord du pays. En raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation, elle et son compagnon ne pouvaient financièrement pas se permettre de remplir la cuve à mazout de leur habitation.

« Nous essayons de nous contenter d’un feu électrique dans le salon, que nous allumons pendant une heure et demie chaque matin et chaque soir. Cela nous coûte 13 euros par jour en électricité, mais au moins de cette façon, nous pouvons nous asseoir à table pour manger sans couverture », déplorait notre compatriote.

Mais le Belge est généreux et, une semaine après son lancement, plus de 11.000 euros ont été récoltés. Jolien espère que le total augmentera encore : « Qu’ils puissent prendre un nouveau départ. Ils vivent dans une maison très mal isolée et y sont bloqués car ils ne peuvent pas payer de garantie locative pour une autre habitation ».