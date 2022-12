Problèmes respiratoires: la grippe, particulièrement précoce cette année, dépasse le Covid dans les hôpitaux!

Il y a trois ans, le 16 décembre 2019, le premier patient mondial était hospitalisé à cause du coronavirus à Wuhan, en Chine. Trois ans plus tard, le virus continue d’infecter de nouveaux patients, mais les conséquences et les effets sont bien moindres qu’au début de la pandémie.

« Nous constatons une nouvelle augmentation des infections et des hospitalisations causées par le coronavirus, mais aussi par le VRS et le virus de la grippe », a détaillé le virologue Steven Van Gucht, sur base des derniers chiffres du SPF Santé Publique.

« Les données des hôpitaux montrent que les patients souffrant de troubles respiratoires aigus sévères sont actuellement principalement infectés par le VRS (33 %), suivi du virus de la grippe (8 %) et du coronavirus (7,9 %) ». Le VRS, pour Virus Respiratoire Syncytial, est en nette augmentation depuis mi-novembre. Ce virus provoque une inflammation des voies respiratoires pouvant conduire à un rhume ou une bronchiolite chez les plus petits. L’infection disparaît souvent dans les 7 jours.

D’où l’importance pour les personnes les plus fragiles et vulnérables, de se faire vacciner contre la grippe, dont le seuil épidémiologique devrait être dépassé après le Nouvel An. Le SPF Santé Publique s’attend aussi à une augmentation de la scarlatine et d’infections à streptocoque chez les enfants de moins de 10 ans, dans les prochaines semaines.