Wim quitte son job chez Ikea après 26 ans pour ouvrir «Le Guichet des bonnes idées» à Bruxelles

Wim est un homme rempli de passions. Après avoir travaillé pendant 26 ans pour Ikea, il décide de se lancer dans un projet personnel : ouvrir un magasin différent des autres qui rassemble plusieurs de ses passions. C’est comme ça que « Le Guichet des bonnes idées » a vu le jour rue du Vieux Marché aux Grains. « J’ai ouvert ce magasin en mars 2022. Après avoir quitté Ikea à l’été 2019, je me suis posé et je me suis demandé ce que je voulais faire. J’avais déjà en tête la volonté d’ouvrir un magasin, de faire du commerce autrement. J’ai plein de passions et l’une d’elles concerne les plantes. J’ai donc ouvert un magasin de plantes », avance Wim.