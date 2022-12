La maman de Julie, 12 ans, est en colère: «Ma fille perd des heures de son temps, du temps qu’elle pourrait mieux utiliser pour étudier pendant cette période des examens»

« En novembre, nous avons reçu le message que pendant la période des examens, l’emploi du temps allait changer », explique la mère Els Cornitensis. « J’ai immédiatement fait appel au planificateur d’itinéraire de De Lijn et j’ai regardé ce que cela signifiait pour mes filles jumelles. Pour Marie, qui va à l’école à Hasselt, il n’y avait aucun problème. Le retour de Julie, c’est une autre histoire. »

Julie Mathijs, 12 ans, originaire d’Ulbeek est en première secondaire à l’école Hasp-O Stadsrand à Sint-Trond. Elle prend normalement le bus à 7h20 tous les jours d’école à l’arrêt Hamelstraat dans son village. À la gare de Saint-Trond, elle doit changer de bus et arrive donc à l’école vers 8h10. Le trajet s’est toujours bien passé jusqu’alors.

Avec ces nouveaux horaires, le premier bus de l’après-midi ne quitte l’école de Julie qu’à 13h55. « Si Julie prend le premier bus possible, elle ne rentre à la maison qu’à 15h55 après deux correspondances. Et cela pour une distance d’environ 10 kilomètres. Ma fille perd des heures de son temps, du temps qu’elle pourrait mieux utiliser pour étudier pendant cette période des examens », explique sa maman. « À partir du 21 décembre, De Lijn passe également à un horaire de vacances. Ma fille doit également aller à l’école le 23 décembre. Elle y arrivera donc en retard à cause de ce nouvel horaire. »