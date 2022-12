Ils écoulent plus de 100.000 euros de cannabis et de cocaïne à quatre du côté de Sambreville, «pour leur consommation personnelle»

Le parquet de Namur a requis jusqu’à cinq ans de prison, vendredi devant le tribunal correctionnel, à l’encontre de quatre prévenus impliqués dans un trafic de stupéfiants.

Les prévenus ont, selon les enquêteurs, écoulé plus de 100.000 euros de cannabis et de cocaïne dans la région de Sambreville entre 2016 et 2020. Interrogés par le tribunal, les protagonistes du dossier ont minimisé la durée des périodes infractionnelles visées et les quantités détenues, expliquant qu’il s’agissait avant tout de leur consommation personnelle.