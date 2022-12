Talk-Coupe du monde 2022: Messi-Mbappé, une finale de rêve mais pour qui? (vidéo)

En compagnie de Jean-François Remy (VooSport) et Richard Gotte (journaliste à la Voix du Nord), on fait le point sur la finale d’une Coupe du monde très particulière.

L’Argentine de Lionel Messi défiera l’Equipe de France emmenée par Kylian Mbappé mais aussi par un Antoine Griezmann exceptionnel dans son nouveau rôle depuis le début du tournoi.

Nos invités-experts ont répondu à différentes clés :

– Quelles sont les clés du match ?

– Lionel Messi – Kylian Mbappé, un duel en or mais lequel a été le plus décisif et impressionnant dans ce tournoi ?

– Duel de coaches entre Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Albiceleste et Didier Deschamps, le sélectionneur à succès de l’équipe de France. Avantage à qui ?

– Quelles sont les raisons du succès du football français : 4 finales sur les 7 dernières Coupes du monde, cela n’est plus le fruit du hasard ?

– Argentine-France : qui est finalement le favori ?

En fin d’émission, on a rencontré le caricaturiste Pad’R (auteur récemment de « Sans Titre (sauf pour Bruges) » aux éditions Chronica) qui nous a expliqué comment il a vécu cette Coupe du monde qui a vu l’élimination des Diables rouges au 1er tour, une Coupe du monde aussi décriée. De quoi donner des idées de dessins originaux.

