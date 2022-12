Première nation africaine à atteindre les demi-finales, le Maroc affronte la Croatie et peut encore légitimement rêver d’une cinquième victoire au Qatar

Le duel pour la troisième place est souvent considéré comme un lot de consolation et contrairement aux matchs à élimination directe, la motivation fait la différence. Si les deux formations voudront terminer ce Mondial sur une bonne note, la Croatie a prouvé une nouvelle fois son incroyable mentalité. Comme les deux nations se sont montrées au même niveau, les cotes sont assez équilibrées : la Croatie est donnée à 2.36 et le Maroc à 3.05. Le partage à 3.45 est l’option la plus rémunératrice. Vu les antécédents des deux nations dans ce Mondial, il n’est pas à exclure.

Versés dans la poule des Diables rouges, la Croatie et le Maroc s’étaient séparés sur un score vierge lors du match d’ouverture. Néanmoins, nous ne pensons pas qu’il faille trop se baser sur ce match car le scénario de ce duel pour la troisième place sera différent. Plus expérimentés, les Vatreni ont un léger avantage même s’ils n’ont gagné qu’un seul match en 90 minutes sur les six disputés au Qatar. En plus, les Lions de l’Atlas sont fragilisés par les blessures de leurs tauliers défensifs Nayef Aguerd et Romain Saïss. Ces pépins physiques incitent à cocher l’offre à 2.14 voulant que la Croatie marque plus d’1,5 but.

Un coup d’éclat pour la dernière de Modric

Bien que les deux équipes n’aient pas forcément excellé sur le plan offensif (2 buts pour la Croatie et 3 pour le Maroc lors de leurs 4 derniers matchs), nous risquerons le combiné « victoire de la Croatie et plus de 2,5 buts » parce que la fatigue s’est déjà fait ressentir dans les deux camps en demi-finale. En plus, le Maroc a manqué cruellement de réalisme face à la France, qui avait toujours concédé un but jusqu’en demi-finale et la Croatie n’a réalisé que 2 clean sheets sur 6 matchs disputés au Qatar. En suivant la logique de notre précédent pronostic, nous risquerons « la Croatie gagne et les deux équipes marquent » valorisé à 4.35.

En principe, ce sera le dernier match de Luka Modric, 37 ans, dans un Mondial. Nous pouvons imaginer que le capitaine des Vatreni fera ses adieux en marquant un but. Une idée qui peut faire son chemin chez les parieurs les plus audacieux puisque « Modric buteur » est proposé à 5.35. Pour rester dans la même lignée, l’attaquant des Lions de l’Atlas, Sofiane Boufal, finira bien par marquer son premier but donné à 5.05.

Avec Circus.be, découvrez les informations et les cotes de tous les matchs de la World Cup Qatar 2022 pour vivre pleinement l’événement !

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.