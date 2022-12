Woluwe-Saint-Pierre montre son soutien au peuple irannien: une sculpture dédiée à Mahsa Amini bientôt exposée

Mahsa Amini est devenue un véritable symbole : l’Iranienne d’origine kurde est décédée après avoir été arrêtée par la police des moeurs iranienne. Aujourd’hui, la commune de Woluwe-Saint-Pierre montre sa solidarité avec le peuple irannien.

L’oeuvre, en cours de réalisation par la sculptrice bruxelloise Laurence Remacle, est due à l’initiative d’un groupe de citoyens, certains issus de la communauté iranienne, qui a proposé de l’offrir à la commune, indique celle-ci dans un communiqué. En répondant à cette proposition, le Collège communal entend marquer sa volonté de montrer sa profonde solidarité avec le peuple iranien et son attachement à la défense des droits des femmes iraniennes, et, plus généralement, à celle des droits humains et des libertés et droits fondamentaux des femmes.