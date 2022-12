Finale de la Coupe du monde entre deux géants: l’Argentine et la France ont déjà remporté la compétition à deux reprises, une sortie de rêve pour Messi?

Si elle est inédite, la finale entre l’Argentine et la France est aussi très serrée. La preuve, la victoire des deux équipes est donnée à 2.80. Le partage valorisé à 3.00 est très tentant si l’on se rappelle qu’en 2006, 2010 et 2014, les finales entre équipes du même rang se sont terminées en prolongations. Après avoir raté son entrée en matière, l’Albiceleste a constamment progressé, mais elle dépend trop de Lionel Messi. Contrairement au Mondial précédent où il avait joué avant-centre, le capitaine argentin évolue dans une doublette devant, touche beaucoup de ballons et est en jambes. En face, les Bleus, qui ont été ballottés dans les matches à élimination directe, ont chaque fois trouvé les ressources pour s’en sortir. De son côté, la France a pour objectif de réaliser une performance que seuls l’Italie et le Brésil ont réussie par le passé : remporter deux Coupes du Monde consécutives.

Comme l’Argentine a marqué au moins deux buts dans 10 de ses 11 dernières sorties et que sur le plan de l’efficacité offensive, les Bleus ont donné une leçon à leurs adversaires au cours de ce tournoi, nous oserons le combiné «les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts» offert à 2.60. En plus, la France, qui a encaissé lors de 5 de ses 6 derniers duels, aurait pris plus de cinq buts si les attaquants marocains s’étaient montrés plus efficaces.

Tous les projecteurs sont braqués sur Messi et Mbappé

Pour le titre de meilleur buteur, tous les projecteurs sont braqués sur Messi et Kylian Mbappé, qui ont marqué cinq buts. Dans ce Mondial, Messi a porté toute l’équipe sur ses épaules comme il ne l’avait jamais fait auparavant. Pour expliquer son importance, il suffit de dire qu’il est impliqué dans 8 des 10 buts marqués par l’Albiceleste (5 buts, 3 passes). Bien qu’il ait été partie prenante dans les deux buts des Bleus face au Maroc, Mbappé n’a pas maîtrisé sa prestation comme il peut si bien le faire. Evidemment, il est capable de faire basculer la rencontre à son avantage sur un simple sprint. D’où un léger avantage à Messi dont le but est donné à 2.80 et celui de Mbappé à 2.90, mais dans les deux cas un bonus est offert à 3.75.

Avec quatre buts, la révélation Julian Alvarez, auteur de 6 goals en 8 titularisations, et l’insubmersible Olivier Giroud pourraient également être décisifs et viser le haut du classement des canonniers. La valeur d’un but en temps réglementaire est fixée à 3.75 pour l’attaquant argentin et à 3.90 pour l’avant français. Repositionné en numéro 8, Antoine Griezmann est l’homme à tout faire des Bleus, mais il attend son premier but donné à 5.50. Coté 6.85, Ousmanne Dembélé vient un peu plus loin et lui aussi mérite bien de marquer un but.

