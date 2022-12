Deux habitations prises par le feu, ce vendredi, à la rue Paul Pastur, à Pont-de-Loup: les six occupants doivent être relogés

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, sous les ordres du lieutenant Melchior, sont intervenus sur place et sont parvenus à maîtriser cet incendie. Le feu aurait démarré dans un garage, avant de se propager, via la toiture, à une seconde habitation.

« Cet incendie n’a heureusement pas fait de blessé, mais concerne six personnes, une famille de cinq et le locataire de la seconde habitation », confirme le bourgmestre d’Aiseau-Presles, Jean Fersini. « Le CPAS aiselien a pris ces personnes en charge, et elles devront être relogées ».