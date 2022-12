L’Argentine va-t-elle remporter la Coupe du Monde comme l’aurait prédit leur héros?

Il y a 36 ans, le 29 juin 1986 à Mexico, Diego Maradona aurait prophétisé que l’Argentine serait championne au Qatar. La (presque) preuve en est une photo du Pibe de Oro levant au ciel la Coupe qu’il a remportée 3-2 contre l’Allemagne de l’Ouest : de la main droite, il brandit le trophée tandis que de l’autre, il semble pointer le drapeau du Qatar, placé parmi d’autres dans la tribune du stade de Mexico.

Dimanche à Doha, l’Argentine va décrocher son troisième titre mondial au détriment de la France. Les Bleus rêvaient aussi d’accrocher une troisième étoile à leur blason tout en réalisant un doublé que seuls l’Italie en 1938 et le Brésil en 1962 ont réussi. Alors, les supporters français veulent continuer à y croire. La victoire des deux équipes est donnée à 2.80. Le partage valorisé à 3.00 est très tentant parce que cette finale, comme celles de 2006, 2010 et 2014, s’annonce âpre et serrée. Du coup, les parieurs avertis miseront les « deux équipes marquent », coté 2.00. Les plus audacieux oseront le « plus de 3,5 buts » à 4.50. Les téméraires joueront carrément le « score exact 2-2 » valorisé à 16.00.

Puisque Messi va brandir le trophée qui lui manque à sa cinquième tentative, Kylian Mbappé, son équipier au Paris Saint-Germain, devra se contenter de récompenses individuelles. Il est donné à 5.50 pour le Ballon d’or, récompensant le meilleur joueur du tournoi, derrière Messi à 1.20. Mbappé n’a jamais caché que le titre de meilleur buteur lui tenait à coeur. Sans compter qu’à 23 ans et 363 jours dimanche, il deviendrait le plus jeune joueur à marquer dans plusieurs finales du Mondial. Les amateurs d’émotions fortes chercheront un pari plus lucratif comme Julian Alvarez, auteur de 6 goals en 8 titularisations ou l’increvable Olivier Giroud, affichés respectivement à 17.00 et 20.00.

Rendez-vous dimanche sur le coup de 16 heures pour savoir si, finalement, la réalité dépassera la fiction…

