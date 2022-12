Tony prêt à tout pour récupérer Sofiia, la réfugiée ukrainienne dont il est tombé amoureux: «C’est une femme très attirante…»

Quelques mois après leur séparation. Tony a décidé de regagner le cœur de sa belle ukrainienne et pour ça, il était prêt à tout ! Selon le Daily Mirror , Tony et Sofia étaient restés en contact par des appels téléphoniques réguliers et Tony a décidé la semaine dernière d’aller la voir en Ukraine…

C’était en mai dernier que Tony Garnett, 30 ans et sa compagne Lorna, 28 ans ainsi que leurs deux enfants accueillaient Sofiia Karkadym, une réfugiée ukrainienne de 22 ans dans leur maison. En à peine dix jours, Tony, le père de famille quittait sa femme et ses enfants pour vivre le grand amour avec Sofiia Karkadym. Il la quittera pour donner sa chance à une autre femme mais ça ne sera pas concluant.

Il s’est envolé pour la Pologne et est monté à bord d’un bus pour traverser la frontière avant d’arriver quelques heures plus tard chez sa famille dans un village à quelques heures de Lviv, rapporte le Mail Online.

Après quelques semaines heureuses avec ses parents et sa grand-mère, le couple a décidé de retourner au Royaume-Uni pour vivre ensemble dans le Yorkshire.

« Je pense que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. C’est une femme très attirante et elle a toujours des choses intéressantes à raconter. Je veux mieux la connaître et cette fois, nous allons ralentir les choses. », explique Tony.

Ils sont tournés vers l’avenir

Leur première relation avait pris fin de façon spectaculaire en septembre alors qu’une série de disputes alimentées par l’alcool s’intensifiait et que Sofiia aurait utilisé un couteau pour poignarder le mur de leur maison louée à Bradford. Elle aurait ensuite été arrêtée et emmenée par la police qui l’a avertie de ne pas retourner dans la propriété. Tony avait affirmé que sa forte consommation d’alcool et sa jalousie envers ses deux filles avaient alimenté des disputes entre elles.

L’histoire du couple semble être repartie sur de bons rails. « Elle m’a promis qu’elle ne toucherait plus jamais à l’alcool et depuis que je suis arrivé en Ukraine pour la voir, elle n’a plus bu », explique Tony.

De son côté, Sofia est ravie que son amant soit venu là cherché. « Je suis heureuse qu’il soit venu en Ukraine pour me ramener et cela m’a montré qu’il tient vraiment à moi ».