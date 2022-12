Plusieurs personnes interpellées à Seraing pour suspicion de vente de stupéfiants

Les trois autres hommes sont Ben Amami, un homme de 28 ans, Gargour, un homme de 37 ans ainsi que Laurent, un homme né en 76. Ce dernier a expliqué à la police qu’il n’était plus maître de son habitation, que de nombreuses personnes venaient tout le temps chez lui et qu’ils vendaient des stupéfiants. Il a ajouté qu’il avait raté sa vie à cause de sa toxicomanie.