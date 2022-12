Lancement du grand week-end de «Verviers, ma ville solidaire» dans La Ville dans la Ville

Un petit changement est prévu pour cette édition : l’événement a lieu au complexe de magasins La Ville dans la Ville, rue du Collège. Des récoltes et animations sont prévues tout le week-end.

Comme chaque année, « Verviers, ma ville solidaire » organise son grand week-end solidaire pour venir en aide aux plus démunis. L’association récolte ainsi des denrées alimentaires ainsi que des produits d’hygiène.

« C’est un complexe de magasins qui a ouvert il y a 6 mois et qui gagne à être connu. Organiser l’événement là nous permet d’être couverts en cas d’intempérie. Et même si ce n’est pas le centre-ville même, on reste très proche du centre. »

Elle ajoute : « C’est aussi une façon de soutenir le projet, mais aussi les commerçants verviétois. Tout le monde n’ose pas pousser la porte et le lieu connaît certaines difficultés en ce moment. Mais c’est un endroit magnifique avec des commerçants qui gagnent aussi à être connus. »

Nathalie Cornet est ravie d’organiser ce week-end solidaire à La Ville dans la Ville. - Verviers, ma ville solidaire

Le Podium Solidaire s’y déroulera le samedi et le dimanche de 13 h 30 à 17 h 30.

Les récoltes des denrées alimentaires et produits d’hygiène commencent dès ce vendredi, dans les grandes surfaces de la région verviétoise.