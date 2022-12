L’Eden, le CPAS de Charleroi et El Bwesse à Téyate s’associent une nouvelle fois pour terminer l’année avec le sourire et en chansons

Du 26 au 30 décembre, elle parcourra tous les districts de Charleroi et fera près de 30 escales pour proposer un spectacle haut en couleur tout comme leurs costumes créés pour l’occasion !

Des costumes colorés et festifs - Olivier Bourgi

D’une durée de 30 minutes, il se compose des grands titres du répertoire wallon ainsi que de reprises de chants de Noël. L’idée est de faire sourire et pourquoi pas donner l’envie de chanter et danser … le tout à distance bien évidemment puisque la Wallo’mobile restera devant les maisons de soins et de repos, sur la place des quartiers afin que tous puissent profiter du spectacle. « C’est la continuité du projet lancé il y a quelques années. Depuis l’année passée, on organise une sortie de Noël avec la Wallo’mobile, en collaboration avec le CPAS de Charleroi. Nous nous rendons auprès des neuf maisons de soin et de repos du CPAS, de plusieurs services résidentiels pour personnes en situation de handicap, auprès de l’unité de soins palliatifs du Grand Hôpital de Charleroi et aussi en centre-ville. Il y aura aussi plusieurs sorties publiques sur la place Verte, sur la place de la Digue et sur le marché de Montignies-sur-Sambre », commente l’Eden.