Les prisons de Saint-Gilles et Haren impactées par la manifestation nationale: des policiers appelés en renfort

La nuit dernière, il manquait du personnel dans les prisons de Bruges, de Merksplas, de Haren et de Saint-Gilles pour assurer le service minimum. «Il y a eu l’assistance d’un total de 20 policiers pour la nuit», a déclaré la porte-parole des institutions pénitentiaires, Kathleen Van De Vijver.

Les gardiens de prisons ont répondu présent à l’appel des syndicats et ont participé aux manifestations dans les rues de la capitale vendredi. Cela a entraîné des perturbations dès jeudi soir dans les prisons flamandes mais également dans les prisons bruxelloises de Haren et de Saint-Gilles, selon un état des lieux du système pénitentiaire pour ces établissements.

Aucune activité organisée

«Pour le service du matin, plus de la moitié des établissements ne disposaient pas de personnel en suffisance pour assurer le service minimum», a-t-elle informé. «Cela concerne les prisons d’Anvers, de Beveren, de Bruges, de Gand, la prison centrale et la prison auxiliaire de Louvain, celle de Maline, de Merksplas ainsi que celles de Haren et de Saint-Gilles, a signalé la porte-parole avant d’évoquer la nécessité d’un soutien policier de 26 agents pour faire face à ce manque de personnel. «Les détenus doivent rester dans les cellules, il n’y a pas d’activités mais que des distributions de nourriture», a déploré Mme Van De Vijver.