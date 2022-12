Des millions wallons pour construire de nouvelles maisons communales à Spa, Limbourg et Pepinster

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

103 millions d’euros pour 98 projets : c’est la somme importante de subsides que le gouvernement wallon a décidé d’affecter ce vendredi, dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Et les communes verviétoises se partagent une belle enveloppe de près de 14 millions d’euros, de 13.964.601 € pour être précis. Pour dix projets importants situés dans autant de communes verviétoises.

Pour les administrations locales, tous ces projets vont permettre d’améliorer les qualités techniques, énergétiques et environnementales des infrastructures publiques, mais également de contribuer à la création d’activités et d’emplois dans le secteur de la construction au niveau local et régional et, enfin, diminuer la dépendance énergétique.

Dans le cadre de ces projets, les bâtiments devront atteindre la performance globale exigée de 35 % d’économie des consommations énergétiques.

Trois projets de nouvelles administrations communales

C’est la commune de Spa qui obtient le plus gros subside dans le cadre de cet appel à projets : 3.996.561,2 €. Il concerne la démolition-reconstruction de l’administration communale, du CPAS et de la bibliothèque.