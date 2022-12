Yves Fagniart, aquarelliste de la nature, présente ses œuvres à Jurbise

Yves Fagniart, aquarelliste de la nature, a bourlingué aux quatre coins du monde pour capter, avec son pinceau, les plus beaux animaux. Les 17 et 18 décembre, il revient au pays pour présenter ses œuvres et proposer une approche du raku. Une cinquantaine d’aquarelles – dont de nombreuses inédites réalisées dans la Taïga, la Toundra ou au Tibet- seront visibles à la ferme du Prince à Jurbise samedi de 10 à 20h et dimanche de 10 à 18h.

Le samedi dès 16h, Yves Fagniart réalisera une cuisson de pièces céramiques en raku avec une ouverture du four en public. Un moment toujours spectaculaire ! La présentation officielle de l’exposition se tiendra à 17h45 tandis que le dimanche à 11h sera projeté son film « Tibet, Voyage au pays de la panthère » (réservation : rondemaison@gmail.com).