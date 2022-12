D1B – Vincent Euvrard (RWDM): «Un derby avec deux équipes qui proposent du beau football»

Dimanche, le RWDM effectuera le déplacement le plus court de sa saison en se rendant du côté d’Anderlecht pour défier les RSCA Futures. Un rendez-vous que le coach bruxellois Vincent Euvrard ne veut pas manquer.

Vincent Euvrard, comment s’est déroulée la préparation de ce match ?

Nous n’avons pas connu des conditions optimales avec le froid qui s’est abattu sur la Belgique. Il est évidemment compliqué de s’entraîner parfaitement sur des terrains gelés, mais nous avons préparé ce match au mieux.

Au sein de votre vestiaire, les températures actuelles doivent forcément avoir un impact, notamment sur les Brésiliens…

Il est clair qu’ils ne sont pas habitués à ce froid-là, mais il n’empêche que nous comptons sur eux et qu’ils doivent s’y faire. À eux de faire en sorte d’être prêts pour ce week-end car nous aurons besoin de chaque joueur.

Pour terminer l’année 2022, c’est un derby qui est au menu. Qu’en attendez-vous ?

J’espère voir un beau match de football. Un derby reste toujours très excitant, même si ce n’est pas l’équipe première d’Anderlecht que nous affrontons. Les résultats des RSCA Futures sont très bons et ce ne sera pas une rencontre aisée. Nous verrons deux équipes qui aiment et savent jouer au football et j’espère que, malgré la météo, cela soit à nouveau le cas ce dimanche. Et puis, pour nous, c’est une dernière finale en 2022 avec l’ambition d’accrocher un huitième succès sur les onze derniers matches.

Quelles sont les nouvelles de l’effectif ?