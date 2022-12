Sarah, une Belge de 25 ans, vit un calvaire depuis une infection au coronavirus: «Je n’ai pas étudié pendant cinq ans pour obtenir des allocations d’invalidité à 25 ans…»

Quand elle a attrapé le coronavirus, Sarah a d’abord été très malade. « Mais après cela, les choses se sont améliorées et j’avais hâte de retourner au travail », dit-elle. Enfin de retour au travail, Sarah sent des douleurs dans ses pieds. « J’avais l’impression de marcher avec de mauvaises chaussures depuis très longtemps, alors que je n’avais pas vraiment fait quelque chose. J’ai quand même demandé à mon ami de les masser un peu, mais ça n’a fait que faire plus mal. Après une demi-journée, ils m’ont renvoyé chez moi parce que je ne pouvais pas marcher normalement. Pendant ce temps, le dessus de mon pied gauche était aussi devenu un peu engourdi. »

Le médecin de famille prescrit des analgésiques, mais la douleur ne peut être contrôlée. Lorsque Sarah ressent également des picotements dans les jambes, sa mère insiste pour qu’elle se rende aux urgences. « Je pensais qu’ils se moqueraient de moi là-bas. Mais quand on a fait appel à un neurologue, on a vite compris qu’il fallait m’hospitaliser. »

Une maladie difficile

Après une batterie de test, les médecins de Sarah ont fini par mettre le doigt sur le problème. « Il voulait me voir le plus vite possible. Grâce à une biopsie de la peau, il a pu diagnostiquer une neuropathie à fibres fines. En gros, mes nerfs fins sont affectés. La maladie est souvent déclenchée par une cause sous-jacente, comme une infection. Donc, dans mon cas, cela pourrait être l’infection à Covid, peut-être combinée à une carence en vitamine B12. »