Les batteries devront être plus écologiques en Europe

Plus vertes, plus facilement remplaçables et recyclables, les batteries européennes vont devoir s’adapter à une nouvelle législation qui couvre l’ensemble de leur cycle de vie. Ainsi en a décidé l’Union Européenne, et la règle vaut tant pour les voitures que pour les smartphones, ordinateurs ou appareils électroménagers.

Etiquetage obligatoire

Le texte prévoit également un nouvel affichage pour les consommateurs avec l’obligation d’apposer des étiquettes ou des QR Codes détaillant les performances, la composition et la durée de vie. L’empreinte carbone totale de chaque batterie, de l’extraction minière au recyclage, devra également être connue des consommateurs. Et dès 2027, le secteur automobile ne pourra inclure dans ses véhicules que des batteries ne dépassant pas une certaine empreinte carbone maximale.