Astérix et Obélix : le « concept-char » de Citroën !

Le nouvel opus d’Astérix et Obélix, qui sort en salle en février prochain, met en scène le premier « concept-char » fabriqué en Gaule et inspiré par… la Citroën 2CV. Une collaboration aussi étonnante qu’amusante entre les producteurs et le constructeur, qui a relevé un véritable défi en passant de la première esquisse à la réalisation en seulement trois mois.

Suspensions en panse de sanglier

Outre le ligne générale reconnaissable entre toutes, ce « concept-char » utilise des suspensions en panse de sanglier, un toit ouvrant, des phares inspirés des casques gaulois, éclairés par des lucioles dopées à la potion magique, et des roues en boucliers recyclés arborant les célèbres chevrons. Et pour souligner la complicité de ce partenariat, le nouveau logo de Citroën s’anime et arbore pour l’occasion les ailes du casque d’Astérix.