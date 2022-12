«Des parents paient pour que leurs enfants puissent s’asseoir sur une chaise et manger leurs tartines»

Selon une enquête du PTB, un écolier bruxellois paye en moyenne 140 € par an pour manger ses tartines à midi. Le parti communiste s’attaque ici aux frais de garderie « qui sont actuellement autorisés le midi », rappelle la cheffe de groupe PTB au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Alice Bernard. « Certains parents paient donc uniquement pour que leurs enfants puissent s’asseoir sur une chaise pour manger leurs tartines ! C’est en soi inacceptable. Ce l’est encore plus dans une situation de crise telle qu’on la connaît aujourd’hui » La problématique ne date évidemment pas d’hier.

140 euros par an

Ce qui a poussé le parti a mené une enquête lui-même. « En deux semaines, en mettant une personne à la tâche, nous avons sondé près de 300 écoles primaires et maternelles de l’enseignement francophone en Région bruxelloise et nous avons pu obtenir des données pour plus de 200 d’entre elles. Il ressort qu’à Bruxelles, plus de 85 % des écoles réclament des frais de garderie pour l’accueil du temps de midi. Les frais moyens sont d’un peu moins de 1 euro/jour par enfant, soit 140 euros/an pour les écoles qui en demandent. Mais dans certains établissements ces montants peuvent facilement dépasser les 200 euros voire même atteindre jusqu’à 400 euros par an et par enfant », précise Alice Bernard.