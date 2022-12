École reconstruite, nouveau musée, hall sportif flambant neuf…: découvrez les projets qui seront menés à Mons en 2023 (vidéo)

La Ville de Mons présentera son budget au conseil communal de ce mardi. Mais dès ce vendredi, le collège a dévoilé son programme d’investissement 2023, ce qu’on appelle plus communément le budget extraordinaire. Il est évalué à plus de 175 millions d’euros. « Sur cette somme, un peu plus de 95 millions sont à charge de la Ville, le reste provient d’autres niveaux de pouvoir », précise Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville. « Nous sommes les champions de l’obtention de subsides. Quasi tous nos projets sont subsidiés, nous avons réussi un véritable tour de force. »

1. Réaménagement du square Roosevelt et du quartier Sainte-Waudru : 4,1 millions d’euros . Le chantier, subsidié à plus de 90 %, commencera début 2023. « Tout le quartier sera refait avant la fin de la mandature », assure Nicolas Martin.

2. Intégration des centres d’accueil de jour et de nuit au même endroit : 2,85 millions d’euros. L’abri de nuit et l’accueil de jour «L’Escale» à Mons seront bientôt situés au même endroit.

3. Maison Folie : 3,4 millions d’euros. Les travaux permettront de remettre le bâtiment aux normes techniques. Ils devraient se terminer en 2026.

4. Hôtel de Ville : 5,4 millions d’euros. « La rénovation avance bien, la fin des travaux est prévue pour l’été 2023. »

5. École Barigand : 6,8 millions d’euros. Une toute nouvelle école, bien moins énergivore, doit sortir de terre. Le bâtiment comptera trois classes maternelles, six classes primaires, un réfectoire, une salle de gym et des salles polyvalentes.

Une esquisse de la future école. - Bureau H&V

6. Plan de végétalisation du Grand Mons : 1,6 million d’euros. « L’objectif est de redéployer toute une série d’espaces verts en rénovant certains endroits et en en créant d’autres. »

7. Performances énergétiques : 20 millions d’euros. Plusieurs bâtiments et logements seront rénovés afin de réaliser des économies d’énergie.

8. Maternité commerciale : 3,3 millions d’euros. La Ville rachète des bâtiments dégradés, les rénove et les remet sur le marché de la location. « 9 nouveaux commerces verront le jour grâce à cette politique. »

9. Travaux de voiries : 16,1 millions d’euros. « C’est la première fois qu’on investit autant sur un an pour des travaux de voiries », ajoute le bourgmestre. « Les chantiers seront bien répartis sur le territoire et ne devraient pas provoquer de chaos. On aura juste au même moment des travaux place Nervienne et rue de Bertaimont mais nous ferons le maximum pour éviter les soucis de mobilité. »

10. Digitalisation et modernisation de l’administration avec la migration de la téléphonie : 3,8 millions d’euros. À terme, le collège veut créer une cité administrative pour rassembler tous les services de la Ville.

11. Construction d’un hall sportif : 5,5 millions d’euros. Une salle de gymnastique doit voir le jour. Elle sera utilisée par le club Hemerocalys. Cette nouvelle infrastructure sportive doit être construite en face de la mons.arena.

12. Réaménagement de la place Nervienne : 7,5 millions d’euros. Une nouvelle configuration de la place, plus verdoyante, est attendue. Un projet de parc a également été lancé.

13. Plan Lumière Grand’Place, éclairage patrimonial, éclairage public : 3,65 millions d’euros. 1.600 éclairages publics seront notamment remplacés par du LED de dernière génération.

14. Musée Jean Lescarts et travaux au BAM : 5,3 millions d’euros. Les travaux débuteront au premier semestre 2023. Ils entraîneront la fermeture du BAM, qui doit rouvrir en avril 2024.

15. Acquisition et requalification des chancres urbains : 1,9 million d’euros. « La priorité est donnée à Jemappes », poursuit Nicolas Martin. « À l’avenue Foch, il y a un vrai lieu pourri, à quelques mètres de la place. On veut y aménager un espace vert et un privé s’est fait entendre pour y faire des logements. » Le collège espère aussi transformer l’ancien Aldi de Jemappes en parc.

16. Passerelle cyclo-piétonne et mobipôle à Jemappes : 2,5 millions d’euros. Cette passerelle reliera le chemin de halage le long de la Haine.

17. Réhabilitation du Waux-Hall : 9 millions d’euros. Le bâtiment sera stabilisé et rénové. Deux établissements Horeca prendront place au rez-de-chaussée et à l’étage. « À terme, les trois quarts des coûts seront financés par le privé. »

L’avant-projet du nouveau bâtiment du Waux-Hall. - Atelier Empreinte

18. Création d’un magasin social à Cuesmes : 210.000 euros. Une épicerie sociale y sera intégrée.

19. Budget participatif : 200.000 euros. Un troisième budget participatif va être lancé.