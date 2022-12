Près de 80 bâtiments publics profiteront d’une rénovation énergétique à travers la province de Namur et la Botte du Hainaut

Le gouvernement wallon vient d’approuver de nombreux subsides dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et ce, par le biais de deux enveloppes : l’une de 103 millions d’euros via le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (allouée par la Commission européenne et le Plan de relance wallon), l’autre de 77 millions via le ministre du Climat et de l’Énergie Philippe Henry (dans le cadre de l’appel à projets UREBA).

La première enveloppe permettra à 17 bâtiments appartenant aux pouvoirs locaux namurois de bénéficier d’une rénovation énergétique. Le taux d’intervention régional est de 80 % maximum. La Province de Namur obtient un total de 4.695.910,71 € pour rénover son bâtiment H, ainsi que ses Maisons provinciales du Mieux-être (MPME) à Dinant, Florennes, Andenne, Ciney et Beauraing.