La place d’Hornu se transforme ce week-end en marché de Noël et abrite même une piste de ski de fond

Depuis ce vendredi, la place d’Hornu a revêtu ses habits de fête pour accueillir petits et grands dans une ambiance féerique. Jusqu’à dimanche, plus de 30 chalets de Noël regorgeront d’idées cadeaux, de surprises, de produits de bouche et de boissons de saison, pour le plus grand plaisir de tous.

L’affiche. - D.R.