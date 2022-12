Lionel Messi - Kylian Mbappé, un tango sur le toit du monde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Qatar tient sa finale de rêve. Ce dimanche, dans les travées du stade de Lusail, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani s’enorgueillira d’accueillir ses prestigieux hôtes en leur proposant une apothéose royale. Entre l’Argentine et la France, deux nations historiques du football de sélection. Mais surtout, de manière plus individualisée, un tango endiablé entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux stars planétaires de « son » Paris Saint-Germain.

Ce sera la quatrième confrontation entre les deux joueurs. Jusqu’ici, net avantage au petit prodige de l’Hexagone : deux victoires (l’incroyable huitième de finale du Mondial 2018 et une large victoire en Ligue des champions sur la pelouse du Camp Nou), un partage et six buts à la clé. Léo Messi devant, lui, se « contenter » de deux réalisations sur ces trois rencontres.

Ces quatre dernières semaines, les deux N.10 ont survolé cette Coupe du monde. Dans des registres évidemment différents : l’un en étant le guide de l’Albiceleste, l’autre en étant le facteur X des Bleus. Meilleurs buteurs du tournoi avec cinq réalisations chacun, ils peuvent encore écrire un peu plus leur histoire personnelle. Cette Coupe du monde sonnera-t-elle comme le couronnement de la carrière de « la Pulga » ? Le joyau de Bondy repoussera-t-il davantage ses propres limites avec un deuxième Mondial consécutif ? C’est tout l’enjeu de cette guerre des étoiles.