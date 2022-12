De nouvelles conditions de location pour la salle du Tronquoy à Wierde

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : l’ASBL « Les Compagnons du Tronquoy » renonce au bail emphytéotique qui le liait à la Ville de Namur via la salle du Tronquoy à Wierde. L’association désire toujours occuper les lieux mais dit ne plus avoir les moyens humains pour les gérer. « La gestion de la salle est devenue trop lourde, notamment à cause de l’action en justice en cours avec les voisins. Mais aussi, une diminution des locations suite à la crise du Covid a été constatée. Et quant à la gestion administrative et l’entretien de la salle, ils sont devenus trop pesants pour la petite ASBL », indique le cabinet de Tanguy Auspert, échevin en charge du Patrimoine à Namur.

Les voisins de la salle ont intenté une action en justice. - D.R.