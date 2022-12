Binche et La Louvière reçoivent 1, 64 et 5,45 millions d’€ de subsides pour améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments publics

La philosophie de cet appel à projets est la suivante : rénover les bâtiments publics en profondeur en vue de réduire fortement leurs dépenses énergétiques et par là-même, d’en faciliter la gestion par les communes ou autres pouvoirs organisateurs.

Ce jeudi, le Gouvernement de Wallonie a approuvé 319 projets ; sur proposition du ministre wallon de l’Energie et du Climat Philippe Henry.

« Mais nous avons été agréablement surpris par la qualité des projets remis » précise la porte-parole du ministre, Sanfra Guily. « La preuve : nous en avons refusé moins de dix au total et avalisé 319 demandes ».

Sur le terrain, les besoins sont énormes vu l’état du bâti wallon, « Mais ces subsides représentent un sérieux levier pour avancer vers la neutralité carbone de la Région », affirme de son côté, le ministre Philippe Henry.

Priorité aux écoles

UREBA, c’est un mécanisme financier qui permet la rénovation énergétique des bâtiments publics des communes, C.P.A.S., Provinces et zones de police mais aussi les écoles ainsi que les bâtiments d’organismes non commerciaux (ASBL, secteur non-marchand). « Des collectivités hébergeant des personnes âgées, des personnes handicapées sont également éligibles. Sachant que la priorité est donnée aux écoles et ce quel que soit le réseau (libre, communale, provincial...) précise Sandra Guily.

Les dossiers reçus pour cette première vague de l’appel 2022 concernent les types de travaux suivants :

- 92% des dossiers portent sur des travaux d’isolation de toiture ;

- 71% sur des travaux d’isolation de façade ;

- 30% sur des travaux d’isolation de plancher ;

- 83% sur des remplacement de châssis ;

- 54% sur une installation de ventilation.

Le dossier du Musée du Masque de Binche a été accepté. - D.Claes

Certains projets ont été préparés avec l’aide de Renowatt, partenaire de la transition énergétique des bâtiments publics.

D’autres vagues d’aides suivront en 2023.

Pour rappel, sous cette législature, les UREBA exceptionnels ont permis le financement de rénovation dans :

- 576 établissements scolaires pour plus de 50 millions d’euros (novembre 2020)

- 281 bâtiments communaux pour 24 millions d’euros (novembre 2021)

Les deux prochaines vagues de l’appel 2022 sont prévues en 2023 et 2024. A cela s’ajoutent, depuis 2019, 1156 dossiers UREBA classiques financés pour un budget de près de 13,2 millions d’euros.

Rès de 1,2 millions d’€ pour le collège de Binche. - GM

A Binche, la Ville recevra une envelope de 464.450 € pour son Musée International du Carnaval et du Masque (installé dans l’ancien Collège des Augustins). Ainsi que 574.380 € pour son Centre administratif de la rue Saint-Paul (ancien Hôpital Saint-Pierre). Le Collège Notre-Dame de Bon Secours recevra au total 1.183.616 euros pour rénover ses bâtiments A,B et C. Enfin, la crèche du CPAS de Binche recevra 297.062 €

Des aides pour la Bibliothèque du Gazomètre. - B. Vanroye.

A La Louvière, la Province et sa Direction Générale des Affaires Culturelles recevra 327.948 € pour la Bibliothèque centrale du Gazomètre.