Le RSCA Futsal organise un tournoi inclusif avec Special Olympics Belgium

Au total, 12 équipes unifiées, équipes mixtes avec des joueurs avec et sans handicap mental, participeront au tournoi : 8 équipes internationales, notamment d’Allemagne, d’Israël, de Lituanie, de Monaco, d’Autriche, de Slovénie, du Luxembourg et d’Ukraine, et 4 équipes belges, dont 2 équipes avec des Special Devils, des footballeurs qui représentent notre pays lors des tournois internationaux de Special Olympics. « Je me réjouis de ce week-end sportif et chaleureux », avance An Caers, CEO de SOB, « et surtout des étapes que nous continuerons à franchir ensemble avec le RSCA Futsal. »

Depuis 2016, le G-SPORT Pajottenland en coopération avec SOB organise chaque année un tournoi international de futsal pour les athlètes ayant un handicap mental. Ils le font avec le RSCA Futsal, anciennement connu sous le nom de FP Halle-Gooik, l’équipe qui s’est couronnée vainqueur de la coupe et champion national la saison dernière. « J’ai hâte de pouvoir refaire du sport ensemble, surtout dans un lieu aussi beau et nouveau. J’espère que nous jouerons la finale dimanche contre l’équipe d’Ukraine. J’aimerais entendre leur histoire et je leur souhaite d’aller loin dans ce tournoi », fait remarquer le Special Devils Joris Caekebeke de Zottegem. « Le fait que nous puissions faire la fête à la discothèque Zuco le samedi soir fait de ce week-end un moment à ne pas manquer ! »

« Le sport relie les gens »

Les 12 équipes participantes sont toutes des équipes unifiées dans lesquelles des athlètes avec et sans handicap mental jouent au football ensemble. « Par leur participation, les équipes montrent une fois de plus que le sport unifié relie les gens », a déclaré An Caers, CEO de SOB. « Pour moi, il n’y a pas de meilleure forme d’inclusion que celle-là. Handicap ou non, les athlètes poursuivent tous le même objectif, apprennent les uns des autres et s’amusent. Le tournoi rassemble les gens, non seulement les athlètes mais aussi les familles, les amis, les volontaires et les supporters. Cette connexion par le sport, c’est ce dont il s’agit, pour nous et pour nos partenaires ! »

L’intérêt pour le futsal s’est développé au fil des ans. Le renouveau du RSCA Futsal offre la possibilité d’approfondir la coopération avec SOB. « À partir de maintenant, nous allons coopérer avec SOB au niveau régional, national et international », déclare Lieven Baert, responsable sportif du RSCA Futsal. « Au niveau international, nous nous engageons à fournir le lieu de la Futsal Cup dans les années à venir. Au niveau national, les Special Devils & Flames de SOB et de Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association s’entraîneront en salle dans le tout nouveau complexe sportif pendant les mois d’hiver. Au niveau régional, nous mettons en place une opération régionale avec KV Kester-Gooik et BOKA United. Une équipe avec des athlètes ayant un handicap mental est un enrichissement pour tout le club ! »