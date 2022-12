62 microprojets de mobilité réalisés en deux ans: «La sécurité routière est ma priorité absolue depuis le premier jour de mon mandat»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elle a également travaillé sur la sécurisation d’une liste de 30 zaca (Zones à concentration d’accidents), c’est-à-dire les 30 points noirs de la région bruxelloise. Avec un peu d’avance sur la fin de la législature, la ministre Elke Van den Brandt vient d’ailleurs de lancer une nouvelle liste de 30 zaca à résoudre à raison de 10 par an.

« La sécurité routière est ma priorité absolue depuis le premier jour de mon mandat. Je suis déterminé à faire en sorte qu’il n’y ait ni mort ni blessé grave sur les routes bruxelloises d’ici 2030. On le fait avec un contrôle renforcé par l’achat de radars supplémentaires, on le fait avec la signalisation, y compris via la zone 30 et on le fait en s’attaquant de manière systématique à l’infrastructure. Carrefour par carrefour, tronçon par tronçon », commente Elke Van den Brandt.