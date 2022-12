Gouvernement bruxellois: 3,8 millions d’euros de soutien pour l’acquisition/rénovation de logements par les communes

La Région bruxelloise a consacré cette année 3,8 millions d’euros au financement, jusqu’à 100% de l’acquisition et/ou la rénovation par les communes et CPAS de biens (logements, bureaux, entrepôts, etc.) afin de créer des logements publics et sociaux, a indiqué vendredi la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Logement, Nawal Ben Hamou (PS).

Six projets ont été retenus dans les communes d’Auderghem, de Bruxelles (Ville), Evere, Saint-Gilles et Woluwe Saint-Pierre, qui représentent un potentiel de 15 à 22 logements. Le budget alloué par la Région pour l’acquisition et/ou la rénovation de ces bâtiments est de 3.784.847,84 €.