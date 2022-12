Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une bien mauvaise surprise que Laure-Lynn a découverte la semaine dernière en ouvrant sa boîte aux lettres. « Je suis une stressée du courrier et je le relève chaque jour », nous confie-t-elle. « Ce jour-là, en allant le relever, j’ai vu un courrier bizarre qui venait de la commune. Ça indiquait qu’on devait payer 145 euros et j’ai appris plus tard qu’on n’était pas les seuls et que c’était en fait lié à nos factures d’eaux. »